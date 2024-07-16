İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen korkunç olayda soruşturma devam ediyor.Elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

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İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen korkunç olayda soruşturma devam ediyor.Elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 29'unu yakaladı.

Bu şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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