İşten çıkarmalar büyük şirketlerde de sürüyor: Google’da ikinci dalga geldi!

Google CEO'su Sundar Pichai, dün erken saatlerde yeni bir süprize imza attı. 17 Ocak Çarşamba günü yeni iş çıkışlarını duyurdu. The New York Times tarafından paylaşılan raporda; CEO, çalışanlara bu yıl daha fazla işten çıkarma beklemelerini de ekledi.

Rapora göre Pichai, işten çıkarmaların yürütmeyi basitleştirmek. Bazı alanlarda hızı artırmak için katmanları kaldırmaya odaklandığını da sözlerine ekledi. Bu, şirketlerin iş yüklerini hafifletmek için Yapay Zeka (AI) yazılımını benimseyerek iş süreçlerini otomatikleştirmeyi hedeflediği için bu yıl daha fazla işin baltalanacağını ima ediyor.

YOUTUBE’DA 100 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Google, bu sefer video paylaşım platformu YouTube'da bir başka işten çıkarma turu başlattı. YouTube ekibi on yıl içinde yeniden bir yapılanma içine girdi. Yapılanmayla beraber 100 kişi için iş sonu olacak. Şirket konuya ilişkin şunları söyledi;

“Her yıl, reklam müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere ekibimizi yapılandırmak için sıkı bir süreçten geçiyoruz. Müşterilerimizi hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzman ekiplerle ve satış kanallarıyla eşleştiriyoruz. Bunun bir parçası olarak, dünya çapında birkaç yüz rol ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar, ekipteki veya Google'ın başka yerlerindeki açık rollere başvurabilecek.”