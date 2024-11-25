İstanbul'da İlçe ilçe gezerek katliam yaptı: Ailesi ve akrabalarından çok sayıda kişiyi silahla katledip intihar etti!

İstanbul'da bir şahıs ilçe ilçe gezerek katliam yaptı. Ailesi ve akrabalarından çok sayıda kişiyi silahla katledip intihar etti...

Ağır yaralı olarak kaldırılan akrabalardan acı haber geldi. Toplamda aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ, anne ve babasının da aralar bulunduğu 4 kişiyi öldürüp, ardından intihar etti. Saldırılar Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta gerçekleşti. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ adlı kişi, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde anne ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi öldürdü, 2'si ağır 3 kişiyi yaraladı, ardından intihar etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bahtiyar Aladağ adlı kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celaliye'de annesi Necmiye, babası Muhammet ve kızkardeşi Buket Aladağ'ı vurdu. Anne ve baba olay yerinde yaşamını yitirken, ağır yaralanan Buket Aladağ hastaneye kaldırıldı.

İkinci saldırı Avcılar'da

Polis ilk saldırının olduğu yerde çalışmalara başlayıp önlemleri artırırken, yarım saat sonra Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bir kuaför dükkanından silah sesleri geldi. Buradaki saldırıda da Mehmet Salih Özsökük yaşamını yitirdi, saldırganla evli olduğu belirtilen kadın, kadının kardeşi Gökhan Soylu yaralandı. Yaralılardan Gökhan Soylu'nun durumunun ağır olduğu beldirildi.

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Üçüncü saldırı Esenyurt'ta

Yaklaşık yarım saat sonra bu kez Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kuzeni Şadan Serdar Buke'yi öldüren Bahtiyar Aladağ aynı adreste park halinde bir aracın içinde intihar etti. Açıklamaya göre, Bahtiyar Aladağ'ın intihar ettiği araçta, saldırılarda kullandığı tabanca ve 9 boş kovan bulundu. Ayrıca Bahtiyar Aladağ'ın emniyet kayıtlarında yapılan incelemesinde ise uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Silahı kafasına dayayarak intihar etti

Son dakikalarda ağır yaralı olarak kaldırılan akrabalardan acı haber geldi. Toplamda aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

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