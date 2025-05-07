Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine ne kadar indirim geldi? İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

1 11 Akaryakıtta tabela değişti: Motorine ne kadar indirim geldi? İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 2 11 Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş civarı indirim yansıtıldı. 3 11 Geçtiğimiz gün ise otogaz fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 4 11 Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş indirim geldi. 5 11 Peki, 7 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 6 11 İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: 7 11 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.27 TL Motorin litre fiyatı: 44.20 TL LPG litre fiyatı: 26.19 TL 8 11 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.12 TL Motorin litre fiyatı: 44.08 TL LPG litre fiyatı: 25.59 TL 9 11 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.90 TL Motorin litre fiyatı: 45.02 TL LPG litre fiyatı: 26.09 TL 10 11 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.90 TL Motorin litre fiyatı: 45.02 TL LPG litre fiyatı: 26.09 TL 11 11 İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 46.24 TL Motorin litre fiyatı: 45.35 TL LPG litre fiyatı: 26.04 TL



