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Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

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Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıtta tabela değişti: Motorine ne kadar indirim geldi? İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 1 111

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine ne kadar indirim geldi? İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 2 211

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş civarı indirim yansıtıldı.

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 3 311

Geçtiğimiz gün ise otogaz fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 4 411

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş indirim geldi.

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 5 511

Peki, 7 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 6 611

İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 7 711

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 8 811

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 9 911

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 10 1011

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

Motorine ne kadar indirim geldi: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları 11 1111

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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