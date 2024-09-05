İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı

Son dakika haberi: İstanbul valili yayınladığı son dakika bildirimine göre trafik yoğunluğunu azaltmak için, 9 Eylül Pazartesi başlayacak eğitim öğretim yılının ilk günü için eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.

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İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı

Son dakika haberi: 2024-2025 Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İstanbul Valiliği, Pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.

İSTSNBUL VALİLİĞİNDE OKUL SAATİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden pazartesi günü için okul saatleriyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835’i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16.000’i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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