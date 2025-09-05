İstanbul Valiliği duyurdu: Pazartesi günü önemli değişiklik, okullar saat kaçta açılacak! İşte, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimi...

İstanbul Valiliği duyurdu: Pazartesi günü okullar 10.00'da açılacak! İşte, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimi...

Yeni eğitim-öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi başlıyor. İstanbul'da ilk gün okullar 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verecek.

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü oluşacak trafik yoğunluğunu engellemek için okulların eğitim saatinde değişiklik yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, "Okulun ilk gününde trafikteki muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için eğitim 10 ila 15 saatleri arasında yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

"KAOSUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN..."

Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek" dedi.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

