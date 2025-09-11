Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!

İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt: Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!

MSB: İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

''(İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırısı) Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. Uluslararası topluma İsrail'in aktif yöntemle durdurulmadıkça Katar'daki gibi pervasız saldırıyla bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor sorumluluk çağrımızı yineliyoruz.

İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.''

CHP'yi sarsacak yeni gelişme! CHP'li iki ilçe Belediye Başkanı AK Partiye mi geçiyor?

Son dakika! Bakanlık duyurdu: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!