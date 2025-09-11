  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt: Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!

İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt: Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!

İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt! MSB: İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt: Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!
Yayınlanma:

Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!

İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt: Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!
MSB: İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

İsrail'in küstah iddialarına Türkiye'den jet yanıt: Suriye'deki TSK birliklerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

''(İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine saldırısı) Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. Uluslararası topluma İsrail'in aktif yöntemle durdurulmadıkça Katar'daki gibi pervasız saldırıyla bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor sorumluluk çağrımızı yineliyoruz.

İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.''

CHP'yi sarsacak yeni gelişme! CHP'li iki ilçe Belediye Başkanı AK Partiye mi geçiyor?CHP'yi sarsacak yeni gelişme! CHP'li iki ilçe Belediye Başkanı AK Partiye mi geçiyor?

Son dakika! Bakanlık duyurdu: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!Son dakika! Bakanlık duyurdu: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!Son dakika: Meteoroloji'den o kentler için sarı kodlu uyarı geldi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
CHP İstanbul'la ilgili merak edilen soruya yanıt: CHP'de son durum ne? Kayyum kararı düştü mü?
CHP İstanbul'la ilgili merak edilen soruya yanıt: CHP'de son durum ne? Kayyum kararı düştü mü?
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tehditlerine kudretli cevap verecek güçteyiz!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tehditlerine kudretli cevap verecek güçteyiz!
CHP İstanbul il Kongresi davasına ilişkin flaş gelişme!
CHP İstanbul il Kongresi davasına ilişkin flaş gelişme!
Can holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete neden el konuldu? Can holdingin sahibi kimdir? Başsavcılıktan açıklama var
Can holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete neden el konuldu? Can holdingin sahibi kimdir? Başsavcılıktan açıklama var
Katmerli yolsuzluk: 11 Eylül 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri
Katmerli yolsuzluk: 11 Eylül 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri
HaberTürk, Show TV'nin aralarında bulunduğu Can Holding'e el konuldu şirket sahibi Kemal Can ve 10 kişi gözaltına alındı
HaberTürk, Show TV'nin aralarında bulunduğu Can Holding'e el konuldu şirket sahibi Kemal Can ve 10 kişi gözaltına alındı
iPhone 17 modelleri piyasaya çıkıyor: Türkiye fiyatları belli oldu!
iPhone 17 modelleri piyasaya çıkıyor: Türkiye fiyatları belli oldu!