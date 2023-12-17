İsrail'in Hedefindeki Türk: Gazze'ye atılan bombanın üzerine onun ismini yazdılar!

İsrail'in acımasızca Gazze'ye ayladır bomba yağdırarak on binlerce masum insanı öldürülmesi ve katlemesine devam ederken, Filistinlilere saldırılara karşı sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Filistin'i destekleyen yüksek takipçili hesaplara sahip kişilerin isimlerini Gazze'ye atılacak bombaların üzerine yazıyor.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN TANINMIŞ KİŞİLERİN İSİMLERİ BOMBALARA YAZILIYOR

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, daha önce de çocuklara bombaların üzerine yazılar yazdıran İsrail ordusunun bu kez ABD'nin gönderdiği bombaların üzerine Filistin'i destekleyen tanınmış kişilerin isimlerinin yazılmasına izin verdiği görüldü.

BOMBALARIN ÜZERİNE YAZILAN İSİMLER İNDE BİRDE TÜRK İSMİ BULUNUYOR

Gazze'ye atılması planlanan bombaların üzerinde Cenk Uygur, Anastasia Maria Loupis ve Jackson Hinckle gibi İsrail'i eleştiren ve sosyal medyada yüksek takipçili kişilerin isimlerinin yer alması dikkati çekti.

Söz konusu isimler, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.

Türk kökenli Amerikan vatandaşı eski MSNBC sunucusu Cenk Uygur, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin Gazze'de soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği askeri desteği eleştirdi.

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"İsrail ordusu benim hakkımda endişeli ve adımı bombalarının üzerine yazmışlar. Onlar (endişeli olmakta) haklı. Ben masum Filistinli çocukları öldürmelerine izin vermem. Eğer yetkili ben olsaydım benim adım orada olmazdı çünkü o bombalar orada olmazdı! Paramızı masum çocukları öldürmek için harcamazdım."

Sosyal medyada kullanıcıları, İsrail'in, Gazze'ye atılacak bombaların üzerine isimlerini yazarak Gazze'deki duruma ve İsrail işgaline karşı çıkan söz konusu isimleri tehdit etmeyi amaçladığı yorumlarını yaptı.

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