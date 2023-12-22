İsrail mallarına boykot sonuç verdi! Boykota katılım oranı açıklandı! İşte boykota katılım oranı

İsrail'in Gazze'de masum insanlara bomba yağdırmasına tepki için İsrail mallarına başlatılan boykot kararı etkisini gösterdi. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre Siyonist İsrail mallarına gösterilen boykotunun oranı açıklandı. Sonuçlar çok çarpıcı çıktı.

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İsrail mallarına boykot sonuç verdi! Boykota katılım oranı açıklandı! İşte boykota katılım oranı

Gazze’de soykırım yapan ve büyük tepki çeken siyonist İsrail’e karşı dünya çapında boykot sürüyor. Bazı ülkelerde kepenk kapatan İsrail destekçisi firmalar, ülkemizde de geniş çaplı başlatılan boykot ile zor durumda kaldı. Birçok İsrail destekçisi firma, ya geri adım attı ya da boykot eylemlerini kırmak için yüzde 50’yi aşkın indirim kampanyaları başlattı.

İŞTE BOYKOT EYLEMLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında 1752 kişiyle yaptığı anketi Haber7 ile paylaştı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; İsrail destekçisi firmaların ürünlerine karşı başlatılan boykota katılanların oranının yüzde 60,3 olduğu belirlendi.

İsrail mallarına boykot sonuç verdi! Boykota katılım oranı açıklandı sonuçlar çok şaşırtıcı

TESK BAŞKANI: CİROLAR DÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, boykot nedeniyle ciroların düştüğünü kaydetmişti. Palandöken, “Ekimden bu yana esnafımızın cirolarında ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Bu dönemde Filistin İsrail savaşından dolayı duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor.” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BOLAT: İSRAİL İLE TİCARET YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 7 Ekim’den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla düştüğünü açıklamıştı. Bolat, “7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı” demişti.

KAYNAK : HABER7

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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