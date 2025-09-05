Isparta'da feci ölüm: Beton mikserine düşüp can verdi!

  1. Anasayfa
Isparta'da feci ölüm: Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, beton mikserine düşerek yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:

Isparta'nın Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, beton mikserine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da olay, saat 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, çalışma esnasında beton mikserine düştü.

ARKADAŞLARI SIKIŞTIĞINI FARK ETTİ

İHA'daki habere göre makinenin içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Aydınlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

