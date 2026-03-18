Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, o bölgeleri etkisi altına alacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde geneli 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinde güneyi 6 ila 8, akşam saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Hatay'ın güney kıyıları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu:Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.