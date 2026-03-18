  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, o bölgeleri etkisi altına alacak! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde hava bulutlu olurken diğer bölgelerde sağanak yağış beklenmekte. Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde geneli 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinde güneyi 6 ila 8, akşam saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Hatay'ın güney kıyıları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu:Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT