İpsala Gümrük Kapısında operasyon: Tonlarca uyuşturucu madde yakalandı!



Son dakika... Edirne İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Bakanlıktan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Ülkemize giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Gümrük Sahasına gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere arama hangarına alındı.

Ekiplerce yapılan arama neticesinde, 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

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Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır."

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