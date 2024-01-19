İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü: “İstikbal göklerdedir”

Uzaya giden ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda ilk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu.

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İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü: “İstikbal göklerdedir”

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğundaki ilk cümleleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü oldu.

Gezeravcı dünyaya ve Türk milletine şu sözlerle seslendi, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda kelimelerime yüce Atamızın şu sözüyle başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü "İstikbal göklerdedir'.

Gezeravcı ayrıca sözlerini İngilizceye çevirerek de söyledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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