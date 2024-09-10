İlber Ortaylı kötü haberi verdi! "Hayatım artık yavaş olacak"

Türkiye'nin en ünlü tarihçilerinden Prof. Dr. Ortaylı, X hesabından yayınladığı videoda, Koç Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğünü ve aldığı ilaçlar nedeniyle iki hafta dinleneceğini söyledi.Türkiye'nin en ünlü tarihçilerinden Prof. Dr. Ortaylı, X hesabından yayınladığı videoda, Koç Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğünü ve aldığı ilaçlar nedeniyle iki hafta dinleneceğini söyledi.

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Sevgili okurlarım ve dinleyicilerim, yazın sona ermesiyle yorgunluk hissediyorum. Birikmiş kusurlarımın ve tıbbi bakım konusundaki ihmallerin bir sonucu olarak yorgunluğum var. Uzun bir süredir tedavi görüyorum. Aldığım bağışıklık sistemini güçlendiren ilaç, bazı durumlarda tedavimin yan etkilerine neden oluyor. Olması mümkündür, ancak oldu. Onun için iki haftalık bir dinlenme dönemi içindeyim. Doğal olarak, bu dinlenme dağların tepesine çıkacak şekilde olmayacak. Hayatım biraz gerileyecek. Mübrem yazılarımı ve bazı programları tamamlayacağım.