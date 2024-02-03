İki profesörde aynı yeri işaret etti! Uzmanlardan peş peşe korkutan açıklamalar!

Deprem bölgesi olan ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı sarsıntının ardından irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi. Her sarsıntı eski acı hatıraları hatırlatmakla beraber 'büyük bir depremin öncüsü mü?' sorularını da akıllara getiriyor. Bu nedenle deprem alanında uzman isimlerin her dedikleri manşet olmaya devam ediyor.

AFAD sabah saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Bölge halkı panik dolu anlar yaşarken olumsuz bir ihbar gelmemesi yüreklere su serpti.

Yaşanan depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrilmişti. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen açıklamalar geldi. İki isim de bölgedeki riske dikkat çekerek bu sarsıntıların göz ardı edilmemesini savundu.

"Stres yükledi"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, "Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir." dedi.

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"7 büyüklüğünde depreme gebe"

Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte M7 dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: internethaber.com