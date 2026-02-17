Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Kuzey Ege’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde batısı güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, gece batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 4 ila 6, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinde 4 ila 6, gece saatlerinde 9; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m batısı 3,5 m. Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.