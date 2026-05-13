  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. "Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi!

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi!

Yayınlanma:
"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi!
Türkiye'nin ünlü modacılarından Cemil İpekçi, katıldığı söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulunurken vasiyetini de ilk kez açıkladı.
"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 1 19

Türkiye'nin ünlü modacılarından Cemil İpekçi, katıldığı söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulunurken vasiyetini de ilk kez açıkladı.

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 2 29

Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulunurken vasiyetini de ilk kez açıkladı. İpekçi, Bodrum’daki evinin müze ve atölye olarak kullanılmasını istediğini söylerken, cenazesinde dini tören yapılmasını istemediğini ifade etti.

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 3 39

Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı “Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Modern yaşamın kadınları öz benliklerinden uzaklaştırdığını savunan İpekçi, erkeklerin dış görünüşten çok huzur ve şefkat aradığını söyledi.

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 4 49

“ROMANTİK ERKEK YOKTUR”

Söyleşide ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Cemil İpekçi, erkeklerin estetik operasyonlu ve yoğun makyajlı kadınları tercih etmediğini öne sürdü. İpekçi, “Erkekler estetikli, bol makyajlı kadını tercih etmezler. Onun gönlünü okşayacak şeyler söyle, karnını doyur yeter. Romantik erkek yoktur, onlardan sizi anlamalarını beklemeyin; taktiksel olun” ifadelerini kullandı.

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 5 59

“PROTESTO TÜKETMEYEREK YAPILIR”

Siyaseti sevmediğini ancak toplumsal meseleler hakkında konuşmaktan çekinmediğini belirten İpekçi, protesto biçimlerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü modacı, “Pankart açarak değil, tüketmeyerek protesto yapılır” dedi.

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 6 69

VASİYETİNİ DE AÇIKLADI

Samimi açıklamalarda bulunan Cemil İpekçi, vasiyetine ilişkin sözleriyle de dikkat çekti. Patronlar Dünyası’nın haberine göre Bodrum’daki evinin ileride müze ve atölye olarak kullanılmasını istediğini söyleyen İpekçi, cenaze törenine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler.”

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 7 79

MAŞLAH NEDİR?

Özellikle Türk kadınlarının eskiden giydikleri, kolları derin yırtmaçlı, uzun, geniş ve sırta rahatça geçilebilen bir tür üstlük veya pelerin benzeri giysidir. Arapça kökenli olan bu kelime, hafif kumaştan yapılan ve genellikle elbise üzerine giyilen, şehirli kadınlar tarafından da sabahlık gibi kullanılan bir kıyafeti ifade eder.

"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 8 89
"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi! 9 99
HABERE YORUM KAT