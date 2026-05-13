"Dini tören istemiyorum" demişti: Cemil İpekçi, vasiyetinde bakın ne istedi!

MAŞLAH NEDİR?

Özellikle Türk kadınlarının eskiden giydikleri, kolları derin yırtmaçlı, uzun, geniş ve sırta rahatça geçilebilen bir tür üstlük veya pelerin benzeri giysidir. Arapça kökenli olan bu kelime, hafif kumaştan yapılan ve genellikle elbise üzerine giyilen, şehirli kadınlar tarafından da sabahlık gibi kullanılan bir kıyafeti ifade eder.