İBB'nin yatırım tercihi dikkat çekti: Depreme ayrılan bütçe, reklam bütçesinin 3'de 1'i çıktı!

Depreme ayrılan bütçe, reklam bütçesinin 3'de 1'i çıktı!İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde depreme yönelik bütçesinin reklama ayırılan miktarın çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde depreme yönelik bütçesinin reklama ayırılan miktarın çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul 6.2'lik depremle korku dolu anlar yaşadı.

Art arda gelen artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

İstanbullular geceyi korku içinde sokakta, parkta, cami ve kamuya ait tesislerde geçirdi.

Uzun yıllardır uyarıların yapıldığı, deprem tehlikesi ile burun buruna olan İstanbul'da geçen yıllara rağmen tehlikenin ortadan kaldırılamaması ise tepki çekiyor.

İBB DEPREME HAZIRLIKTA SINIFTA KALDI

2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm ve diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı.

Bu tartışmalar arasında İBB'nin bu dönemde deprem hazırlık bütçesi ve reklam bütçelerinin karşılaştırıldığı bir grafik ortaya çıktı.

Grafiğe göre İBB, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta depremi boş verip reklama yatırım yapmış.

REKLAM BÜTÇESİ DEPREM BÜTÇESİNİN 3 KATI

2019'dan itibaren yeterli deprem bütçesi ayırmayan İBB, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesiyle birlikte ise reklam bütçesi deprem bütçesini neredeyse 3 kat aşıyor.

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