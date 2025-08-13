  1. Anasayfa
İBB'de rüşvet poşetlere sığmadı: 13 Ağustos 2025 gazete manşetleri

Ulusal yayın yapan gazeteler bugün hangi manşeti attı, gazetelerinin ön sayfalarına hangi haberleri koydu? İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü tüm gazete manşetleri.
İBB'DE RÜŞVET POŞETLERE SIĞMADI

İBB'DE RÜŞVET POŞETLERE SIĞMADI

KAZA İZİNE BÖYLE BAKTI

KAZA İZİNE BÖYLE BAKTI

ATATÜRK BROŞÜRÜYLE ALİ CENGİZ OYUNU

ATATÜRK BROŞÜRÜYLE ALİ CENGİZ OYUNU

İTİRAFÇI İŞ ADAMI İBB'DEN 1.5 MİLYON İHALE ALDI

İTİRAFÇI İŞ ADAMI İBB'DEN 1.5 MİLYON İHALE ALDI

29 MADDEDE DEMOKRASİ

29 MADDEDE DEMOKRASİ

YENİ İNFAZ YASASI ŞARTİLER

YENİ İNFAZ YASASI ŞARTİLER

İLERİ TEKNOLOJİ REKORU

İLERİ TEKNOLOJİ REKORU

YILMAZ'IN İKİNCİ PARA KULESİ

YILMAZ'IN İKİNCİ PARA KULESİ

DUBAİ'Yİ DE GEÇTİK

DUBAİ'Yİ DE GEÇTİK

EKREM JETLE ADAMLARI POŞETLE

EKREM JETLE ADAMLARI POŞETLE

RÜŞVET POŞETTE

RÜŞVET POŞETTE

NARENCİYEYE ÜÇLÜ DARBE

NARENCİYEYE ÜÇLÜ DARBE

YOK ETMEK İSTİYORLAR

YOK ETMEK İSTİYORLAR

ZENGEZUR'UN GÜVENLİĞİ EŞKİYAYA VERİLEMEZ

ZENGEZUR'UN GÜVENLİĞİ EŞKİYAYA VERİLEMEZ

PEYNİR EKMEK GİBİ SATMIŞLAR

PEYNİR EKMEK GİBİ SATMIŞLAR

TEFECİYE %88 MEMURA %10

TEFECİYE %88 MEMURA %10

5 YAŞINDA BEBEK GİBİ GÖÇTÜ

5 YAŞINDA BEBEK GİBİ GÖÇTÜ

ÇOCUKLARI KURTARALIM

ÇOCUKLARI KURTARALIM

BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNUYORUZ

BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNUYORUZ

RÜŞVETİN FOTOROMANI

RÜŞVETİN FOTOROMANI

KÜL OLAN HATIRALAR

KÜL OLAN HATIRALAR

RÜŞVET FİLMİ ÇEKMİŞLER

RÜŞVET FİLMİ ÇEKMİŞLER

MEMURA BOZDUR BOZDUR HARCA ZAMMINI VERDİLER

MEMURA BOZDUR BOZDUR HARCA ZAMMINI VERDİLER

DESTAN

DESTAN

GÖVDE GÖSTERİSİ

GÖVDE GÖSTERİSİ

