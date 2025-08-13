Manşetler
Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı!
12:19
Son dakika! Ankara'da önemli görüşme: Fidan-Şeybani görüşmesi gerçekleşti, işte detaylar...
10:12
Rusya - Ukrayna arasında savaş bitecek mi? Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Bunu yapamayız!
10:12
Yeniden Refah Partisinden istifa etmişti! Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar AK Partiye mi katılıyor?
09:51
Altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:38
Özlem Çerçioğlu AK Partiye mi katılıyor? Özlem Çerçioğlu kimdir, nerelidir, CHP'den neden istifa ediyor?
08:57
Rusya Azerbaycan gerilimi tırmanıyor! Kremlinden askeri operasyon başlatırız tehditi
08:27
İBB'de rüşvet poşetlere sığmadı: 13 Ağustos 2025 gazete manşetleri
07:52
Türkiye yine kavrulacak! Eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor! Eyyam-ı bahur nedir?
17:33
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
İBB'de rüşvet poşetlere sığmadı: 13 Ağustos 2025 gazete manşetleri
Yayınlanma:
13 Ağustos 2025 08:27
Ulusal yayın yapan gazeteler bugün hangi manşeti attı, gazetelerinin ön sayfalarına hangi haberleri koydu? İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü tüm gazete manşetleri.
1
25
İBB'DE RÜŞVET POŞETLERE SIĞMADI
2
25
KAZA İZİNE BÖYLE BAKTI
3
25
ATATÜRK BROŞÜRÜYLE ALİ CENGİZ OYUNU
4
25
İTİRAFÇI İŞ ADAMI İBB'DEN 1.5 MİLYON İHALE ALDI
5
25
29 MADDEDE DEMOKRASİ
6
25
YENİ İNFAZ YASASI ŞARTİLER
7
25
İLERİ TEKNOLOJİ REKORU
8
25
YILMAZ'IN İKİNCİ PARA KULESİ
9
25
DUBAİ'Yİ DE GEÇTİK
10
25
EKREM JETLE ADAMLARI POŞETLE
11
25
RÜŞVET POŞETTE
12
25
NARENCİYEYE ÜÇLÜ DARBE
13
25
YOK ETMEK İSTİYORLAR
14
25
ZENGEZUR'UN GÜVENLİĞİ EŞKİYAYA VERİLEMEZ
15
25
PEYNİR EKMEK GİBİ SATMIŞLAR
16
25
TEFECİYE %88 MEMURA %10
17
25
5 YAŞINDA BEBEK GİBİ GÖÇTÜ
18
25
ÇOCUKLARI KURTARALIM
19
25
BÖLGESEL BARIŞA KATKI SUNUYORUZ
20
25
RÜŞVETİN FOTOROMANI
21
25
KÜL OLAN HATIRALAR
22
25
RÜŞVET FİLMİ ÇEKMİŞLER
23
25
MEMURA BOZDUR BOZDUR HARCA ZAMMINI VERDİLER
24
25
DESTAN
25
25
GÖVDE GÖSTERİSİ
