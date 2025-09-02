İBB soruşturmasının tartışması ekranlara yansıdı: Şamil Tayyar'dan Cem Küçük'e canlı yayında şok tepki!

  1. Anasayfa
İBB soruşturmasının tartışması ekranlara yansıdı! TGRT Haber'de yayınlanan programa katılan Cem Küçük ile eski AK PARTİ Milletvekili Şamil Tayyar, İBB davası üzerine gergin anlar yaşadı.

İBB soruşturmasının tartışması ekranlara yansıdı! TGRT Haber'de yayınlanan programa katılan Cem Küçük ile eski AK PARTİ Milletvekili Şamil Tayyar, İBB davası üzerine gergin anlar yaşadı.

Şamil Tayyar ile Cem Küçük, canlı yayında İBB soruşturması tartışması yaşadı. Küçük'ün "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum" demesi üzerine Tayyar, "Burası bir mahkeme değil, Cem Küçük de mahkeme başkanı değil" ifadelerini kullandı.

Küçük, İBB iddianamesinin büyük ölçüde yazıldığından bahsederek, "Türkiye'de gördüğüm yolsuzluk dosyaları böyle çetrefilli değil. Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum. Ben MASAK ve BDDK raporlarına bakıyorum" dedi.

Küçük'ün bu sözlerine tepki gösteren Şamil Tayyar, "Hukuk devletinde masumiyet karinesi vardır. Bir kişi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapılamaz. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil, Cem Küçük de mahkeme heyeti başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsin. İddianı dile getirebilirsin ama hüküm veremezsin. Sen burada hüküm veriyorsun. Ondan sonrda herkesin buna uymasını istiyorsun. BDDK ve MASAK raporlarını okudum. Yanlış bilgi veriyorsun. 66 milyar diyorsun, raporda yazıyor 20 milyarı eski borçlara ödenmiş diyor. Bunu söylemiyorsun" dedi.

