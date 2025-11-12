İBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirledi

İddianamede, şüpheliler İmamoğlu, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Mehmet Murat Çalık ve Tuncay Yılmaz'ın imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde ettikleri, bu amaçla bir araya gelerek ekonomik çıkar sağlamak üzere suç örgütünün kurulduğu ifade edildi.

İMAMOĞLU'NUN, ÖRGÜTTEN ELDE EDİLEN PARALARI İBB BAŞKANI SEÇİLMEK İÇİN KULLANDIĞI İDDİASI

Örgütün 2015-2019 yılları arasındaki kuruluş dönemine denk gelen süreçte rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları başta olmak üzere tespit edilen eylemlerin tümüne şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun bizzat iştirak ettiği ve örgüt yöneticileri ile üyelerini yönlendirdiği vurgulanan iddianamede, "Şüpheli Ekrem İmamoğlı'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı..." ifadelerine yer verildi.