Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 29 Eylül'de düzenlenecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı. Başvurular ÖSYM'nin internet sitesindeki 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.