Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 29 Eylül'de düzenlenecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı. Başvurular ÖSYM'nin internet sitesindeki 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 29 Eylül'de düzenlenecek 2024-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile 2024-İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) başvuruları başladı.

21 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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