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Seferihisar Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik 'rüşvet' operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
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Seferihisar Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik 'rüşvet' operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyonun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği öğrenildi.

Detaylar birazdan...

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