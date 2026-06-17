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Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

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Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, olması beklenirken bazı bölgelerde sıcaklıklar artacak. Peki bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 28

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 38

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 48
Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 58
Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 68
Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 78

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu

Bu sıcaklar terletecek: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 88

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde doğusu 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

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