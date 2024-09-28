Herkesin beklediği o soruya cevap geldi! Cem Garipoğlu'nun mezarı o tarihte açılacak

Sosyal medya hesabından Avukat Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarına ilişkin bir açıklama yaptı. Epözdemir, açıklamasında, "Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır" dedi.



Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yıl önce İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından 2014'te cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

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Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, 10 Ekim 2014'te Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin talebini kabul ederek, başsavcılık Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Talimat yazısında, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda bir "fethi kabir" işleminin yapılmasına karar verildiği belirtildi. Adli heyetin güvenliğinin sağlanması ve delil kaybı olmaması için emniyet görevlilerinin hazırlanması istendi.

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Başsavcılık, Garipoğlu'nun yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta kimlik teşhisinde kullanılmak üzere hazır olmasını istedi. Ayrıca belediyeyle iletişime geçip cesedin İstanbul Adli Tıp Kurumuna nakli için araç ve görevlilerin hazır olmasını istedi. Ayrıca kamera ve fotoğraf çekimi yapmak için olay yeri inceleme ekibi veya bu konularda uzman kişilerin de hazır olmasını istedi.