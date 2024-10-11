Hatay'da bu kez sokak hayanlarına suikast! 11 köpek ölü bulundu

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir mandalina bahçesinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgedeki araştırmalarında on bir köpeğin cesedi bulundu.



Belediye Başkanı Bahadır Amaç, bir yazılı açıklama yaparak köpeklerle ilgili bir soruşturma başlatıldığını belirtti.



Hedef, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, numune alarak zehirlenme nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Çevredeki diğer hasta hayvanlar, belediyemizin veteriner sağlık ekipleri tarafından yakından izlenmektedir. Ekiplerimiz ayrıca bölgede daha fazla zehirli gıda bulmaya devam ediyor. Bu üzücü olayda sorumluların cezalandırılması için gerekli adımları atacağımızı belirtmek isterim.