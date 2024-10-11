  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hatay'da bu kez sokak hayanlarına suikast! 11 köpek ölü bulundu

Hatay'da bu kez sokak hayanlarına suikast! 11 köpek ölü bulundu

Dörtyol, Hatay'ın bir mandalina bahçesinde on bir köpek ölü olarak bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bahadır Amaç, soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Hatay'da bu kez sokak hayanlarına suikast! 11 köpek ölü bulundu
Yayınlanma:

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir mandalina bahçesinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgedeki araştırmalarında on bir köpeğin cesedi bulundu.

Belediye Başkanı Bahadır Amaç, bir yazılı açıklama yaparak köpeklerle ilgili bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Hedef, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, numune alarak zehirlenme nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Çevredeki diğer hasta hayvanlar, belediyemizin veteriner sağlık ekipleri tarafından yakından izlenmektedir. Ekiplerimiz ayrıca bölgede daha fazla zehirli gıda bulmaya devam ediyor. Bu üzücü olayda sorumluların cezalandırılması için gerekli adımları atacağımızı belirtmek isterim.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!'
Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!'
Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!
Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay! İşte Sur katili Semih Çelik'in sırt çantasından çıkanlar!
Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?
Ünlü futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu: Ölüm nedeni cinayet mi?
Köfte ve dönerinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf'un sahibi sırra kadem basarak ortalıktan kayboldu
Köfte ve dönerinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf'un sahibi sırra kadem basarak ortalıktan kayboldu
Avcılar'da hareketli dakikalar! Bina bodrumunda gizlenen çuvalın içinden bakın ne çıktı!
Avcılar'da hareketli dakikalar! Bina bodrumunda gizlenen çuvalın içinden bakın ne çıktı!
Bakan resmen açıkladı! Türkiye 'kış saati' uygulamasına geçecek mi?
Bakan resmen açıkladı! Türkiye 'kış saati' uygulamasına geçecek mi?
Acı haber geldi! Piyade Sözleşmeli Er Elazığlı Sefer Alan şehit düştü
Acı haber geldi! Piyade Sözleşmeli Er Elazığlı Sefer Alan şehit düştü