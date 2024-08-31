Haluk Levent'in aldığı yeni karar herkesi şaşırttı! Haydi bana biraz müsaade!

Ünlü şarkıcı ve aynı zamanda bir yardım kuruluşu olan AHBAP derneği başkanı Haluk Levent "Haydi bana biraz müsaade" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

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Haluk Levent'in aldığı yeni karar herkesi şaşırttı! Haydi bana biraz müsaade!

AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, "Önemli! Kendimle ilgili" başlığıyla yaptığı bir açıklamada, sosyal medyaya bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu.

UZUN TOPLANTILAR SONUCU ALDIKLARI KARAR AÇIKLADI

Geçen yıl kan değerlerine baktırdığını belirten ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı” dedi. Sonuçları vurgulayıp "Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi" diyen ünlü isim, uzun toplantılar sonucu aldıkları kararı açıkladı.

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Levent, sosyal medyaya bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir müddet konserlerine , stüdyo çalışmaları ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağını belirtti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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