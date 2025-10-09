  1. Anasayfa
Halkın özlemi yeni anayasa: 9 Ekim 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri

Halkın özlemi yeni anayasa... İşte, 9 Ekim 2025 Perşembe, gündeme dair merek edilen güncel gazete manşetleri...
