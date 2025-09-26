Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 26 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 26 Eylül Cuma gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...