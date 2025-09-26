  1. Anasayfa
Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 26 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından takip ediliyorken haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 26 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 26 Eylül Cuma gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 26 Eylül Cuma günü yakından takip ediliyor. Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti. “Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması ve bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeleri altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor” diyen Hussain, büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’deki güçlü yatırımcı talebinin yükseliş için temel itici güç olmaya devam ettiğini belirtti. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 26 Eylül alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 3748 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3735 dolar, en yüksek de 3750 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3746 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5000 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4993 lira, en yüksek de 5013 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5005 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5121 liradan alınırken 5190 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.387,00
8.460,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
16.774,00
16.930,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
32.811,71
33.448,58

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
33.445,00
33.730,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
33.477,47
33.762,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
82.029,28
83.313,65

