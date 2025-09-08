Hadise'den yürekleri hoplatan olay pozlar: Dantelli giysileri ile sere serpe verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

Şarkılarından çok sahne giysileri ve şovlarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez sınırları daha da fazla zorlayarak bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında kameraların karşısına geçerek sahnede sere serpe dantelli giysileri ile yürekleri hoplatan pozları ile sosyal medyayı salladı.

1 4 Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören "Stiletto Challenge" akımına katılarak adından söz ettiren Hadise, bu kez bir markanın reklam yüzü olarak gündeme geldi. 2 4 HADİSE'DEN OLAY POZLAR Yeni iş birliği kapsamında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, kampanyaya özel çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Baştan aşağı dantelden oluşan dikkat çekici bir elbise tercih eden Hadise'nin pozları, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 4 "GÖZLERİNİ ALAMAYACAKSIN, BİLİYORUM" Paylaşımına kısa bir video da ekleyen Hadise, hayranlarına seslenerek, "Gözlerini alamayacaksın, biliyorum" notunu düştü. Ünlü ismin bu cesur ve iddialı paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 4 4



