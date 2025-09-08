Hadise'den yürekleri hoplatan olay pozlar: Dantelli giysileri ile sere serpe verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı
Şarkılarından çok sahne giysileri ve şovlarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez sınırları daha da fazla zorlayarak bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında kameraların karşısına geçerek sahnede sere serpe dantelli giysileri ile yürekleri hoplatan pozları ile sosyal medyayı salladı.