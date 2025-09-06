Gram altında tarihi bir rekor: Hafta sonu kuyumcularda altın kaç liradan satılıyor? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

ABD'Lİ DEV BANKADAN BÜYÜK TAHMİN

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) itibar kaybına uğraması ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına yönelmesi durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Raporda, 2026 ortasına kadar altının ons fiyatında 4 bin dolara yükselişin "temel senaryo" olduğu belirtildi. Ayrıca 4 bin 500 dolarlık bir "kuyruk riski" senaryosuna ve ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması halinde 5 bin dolarlık bir tahmine yer verildi. Goldman Sachs'ın notuna göre, ons altının 5 bin dolara ulaşması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyesinde sabit kaldığı bir ortamda gram altın fiyatı 6 bin 600 TL'ye kadar yükselebilir.Analistler, "ABD Hazine tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara çıkabilir. Altın, emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli yatırım önerimiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.