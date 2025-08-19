Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....

Altın fiyatları,19 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. ABD Hazine getirilerindeki düşüş ve yatırımcıların temkinli tutumu altın talebini artırdı. Ons altın, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyesinden yükselerek Cuma gününe göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 356,44 dolara ulaştı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 19 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...