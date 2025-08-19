  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....

Yayınlanma:
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....
Altın yatırımcısı merak ediyor: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 1 111

Altın yatırımcısı merak ediyor: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 2 211

Altın fiyatları,19 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. ABD Hazine getirilerindeki düşüş ve yatırımcıların temkinli tutumu altın talebini artırdı. Ons altın, 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyesinden yükselerek Cuma gününe göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 356,44 dolara ulaştı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 19 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 3 311

Altın fiyatları 19 Ağustos Salı günü yakından takip ediliyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının güne baskı altında başladığını ancak 3 bin 330 dolar seviyesinde güçlü alım desteği bulduğunu belirterek, “ABD Hazine tahvil getirilerinin Cuma günkü yüksek seviyelerden gerilemesi altına biraz nefes aldırdı.” değerlendirmesinde bulundu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Ağustos alış - satış tablosu...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 4 411

ONS ALTIN
Ons altın güne 3333 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3326 dolar, en yüksek de 3341 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3335 dolardan işlem gördü.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 5 511

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4380 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4373 lira, en yüksek de 4392 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4388 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4372 liradan alınırken 4429 liradan satılıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 6 611

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.164,00
7.227,00

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 7 711

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
14.329,00
14.454,00

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 8 811

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
28.207,94
28.764,30

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 9 911

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
28.570,00
28.775,00

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 10 1011

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
28.602,47
28.807,95

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları.... 11 1111

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
70.519,84
71.646,04

HABERE YORUM KAT