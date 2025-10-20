Son dakika... Diploma davasında Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: Duruşma öncesi olay!

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 'Sahte diploma' davasında ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi olay!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 'Sahte diploma' davasında ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma önce gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi. Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık, bariyerleri yıktı. Jandarma ile kabalalık arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı. Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploması davasını erteleledi. Davanın 3'üncü duruşması 8 Aralık Pazartesi günü Silivri'de görülecek

İMAMOĞLU'NUN AİLESİ SALONU TERK ETTİ

Yaklaşık bir saat aranın ardından 2'inci salonda başlayan duruşmaya avukatlar itirazda bulundu. Daha büyük bir salon talep eden avukatlara hakim, "Birinci salonda teknik bir sorun var" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, partililer ve bazı avukatlar salonu terk etti.

Duruşmadan çıkan partilelilerden biri hakime seslenerek, "Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı almıştır" dedi.

"SANIĞI SALONA GETİRİN"

Bir süre hakimle konuşan avukatlar topluca duruşma salonunu terk etti. Hakim ise jandarmaya talimat vererek, "Sanığı salona getirin" dedi. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen İmamoğlu salona gelmeyince Hakim, "Sanığın duruşmaya gelmeme gibi bir durumu yok" dedi.

İMAMOĞLU: "SAVUNMA YAPMAK İSTEMİYORUM"

Duruşma öncesi yaşanan gerginliklere değinen İmamoğlu, "Salon küçüklüğü sebebiyle içeri giremeyen avukatlarım oldu. Avukatlarım burada olmadan da benim savunma yapma imkanım yok. Avukatlarımın yokluğunda savunma yapmak istemiyorum" dedi.

