Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!

Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki depremin bir marketteki görüntüleri korku yarattı. Sarsıntı anındaki görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

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Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!

Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem anı kameralara yansıdı.

AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu. Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, vatandaşların panik yaşamasının önüne geçti.

Gemlik'teki deprem anı, marketteki kameralara böyle yansıdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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