Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki savaşın etkisinde: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira ve ONS ne kadar kaç TL?

ABD ile İran arasında olası bir barış umudunun azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi altın fiyatlarını doğrudan etkilerken yatırımcısı merakla takip ediyor: Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın, FED ve savaş kıskacında... Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu 29 Nisan 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

2 8 Altın fiyatları 5 Mayıs 2026 tarihinde güncellendi. Altın fiyatları ABD ile İran arasında olası bir barış umudunun azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ve bu yüzden yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon baskısı yaratması ve geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası şahin açıklamaları ile altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. 3 8 Gün içerisinde Birleşik Arap Emirliklerine ait petrol tankerinin vurulması ile fiyatlarda erime hızlandı. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira, yarım altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 8 ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2026 Gram altın fiyatı Alış: 6.597,78 Satış: 6.598,63 5 8 ÇEYREK ALTIN FİYATI 5 MAYIS 2026 Alış: 10.743,00 Satış: 10.867,00 6 8 ONS ALTIN FİYATI 5 MAYIS 2026 Alış 4.538,48 Dolar Satış: 4.539,11 Dolar 7 8 CUMHURİYET ALTINI 5 MAYIS 2026 Alış: 42.819,00 TL Satış: 43.237,00 TL 8 8 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 5 MAYIS 2026 Alış: 6548 TL Satış: 6639 TL




