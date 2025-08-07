Gazeteci sinan burhandan siysete bomba gibi düşen iddia! Yeni parti kuruluyor

  1. Anasayfa
Gazeteci Sinan Burhan, Türk siyasetine bomba gibi düşecek bir haberle, başını İYİ Parti, Zafer Partisi'nin çektiği terörsüz Türkiye karşıtı diğer partilerin de bir araya gelerek yeni bir parti kurulacağı iddiasında bulundu.

Seçimler uzun bir süre olmasına rağmen daha şimdiden seçim tartışmaları ve ittifakların tartışıldığı bu dönemde iç siyasette dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin çok konuşacağı bir kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Burhan, Milli Egemenlik Partisi adı altında yeni bir siyasi oluşumun yolda olduğunu iddia etti. 5 Ağustos tarihinde yapılan görüşmelerle şekillenmeye başlayan bu yapılanmanın, Zafer Partisi, İYİ Parti, Ata Parti ve Kutlu Parti öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanıyor. Burhan, bu yeni oluşumu “Türkiye’de üçüncü bir yol” olarak nitelendirdi.

Yeni partinin, “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı olan partileri bir araya getireceği belirtiliyor. Ayrıca kulislerde Anahtar Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de bu yeni yapıya katılabileceği konuşuluyor.

Bu oluşuma Anahtar Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin de katılma ihtimaline yönelik çalışmaların yapıldığı ifade ediliyor. Büyük Birlik Partisi’ne de teklif gittiği söyleniyor. Günün bombası olarak bunu söyleyebiliriz."

Burhan söz konusu oluşumun 'terörsüz Türkiye' sürecine karşı olduğu iddiasını belirterek "Komisyona üye dahi vermeyen veya komisyonun varlığına dahi karşı olan bir yapılanma. İYİ Parti komisyonun varlığına da karşı çıkıyordu" dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

