Gazeteci Cem Küçük AK Parti'ye seslendi! Şunu bir yapın artık, şu emekli işini çözmek zor mu?

Milyonlarca emekli ek zam beklerken, çalışmaların yapıldığı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Türkiye yazarı Cem Küçük, "Şu emekli işini çözmek zor mu?" başlıklı yazısında "AK Parti emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını benimsemiş gözüküyor." dedi.

CEM KÜÇÜKAK PARTİ'YE SESLENDİ

Türkiye yazarı Cem Küçük, emekli işinde adaletin sağlanamadığını söyledi ve "Umarım AK Parti bu hafta emekli sorununu çözer. Eğer çözülemiyorsa da topluma bir açıklama yapın." dedi. Küçük yazısında şunları kaydetti:

EMEKLİ İŞİNDE CÖZÜMSÜZLÜK ÇÖZÜMDÜR

AK Parti emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını benimsemiş gözüküyor. Enflasyon farkları ortaya çıktı. Bunun emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı muamma oldu. 12 bin, 15 bin lirayı anladık. Onlara yüzde 25 yansıyacak. Peki kök maaşı 8 bin, 9 bin olanlara ne olacak?

Bir yetkili çıkıp da bir şey demedi. En son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir çalışma yapılıyor dedi. En düşük maaş alan sayı aşağı yukarı 1 milyon 800 bin. Hadi diyelim 2 milyon kişi. 2 bin TL zam alsalar, aylık 4 milyar, yıllık 48 milyar TL eder. Bunu hesaplaması zor mu?

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ŞUNU BİR YAPIN ARTIK

Geçen seneden beri emekli işinde adalet sağlanamadı. Şunu bir yapın artık. Ne olur? Zaten şu hayat pahalılığında en çok derdi olan, en büyük geçim sıkıntısı çekenler emekliler ve özel sektör çalışanları.

Umarım AK Parti bu hafta emekli sorununu çözer. Eğer çözülemiyorsa da topluma bir açıklama yapın. Halk beklenti içine giriyor haklı olarak. Ayrıca AK Parti’ye önerim sokaklara çıkıp insanlarla biraz konuşsunlar. Ya da milletvekilleri memleketlerine gittiklerinde emeklilere bir kulak versinler. Gerçekten sıkıntı var.

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