Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir?

Gassal Olmak İçin Ne Okumak Gerekir?

Yukarıdaki aşamaların şartlarını taşıyan ve isteyen herkes gassal olabilmektedir. Ancak gassallık tahmin edileceği üzere kolay bir meslek değildir. Gassal olmayı düşünen kişilerin soğukkanlı ve psikolojik olarak güçlü olmaları gerekmektedir.

Gassal olan kişilerin işe alımında, imam hatip lisesi veya ilahiyat mezunu kişilerin önceliği vardır. Gassal olmak için yaş sınırı ise, oldukça geniş bir aralık barındırmaktadır. 18 yaşından büyük olan ve 62 yaşından küçük olan herkes, bu mesleği icra edebilmektedir.