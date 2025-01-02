  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir?

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir?

Yayınlanma:
Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir?
Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? İşte mesleğe dair merak edilen detaylar...
Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 1 114

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? İşte mesleğe dair merak edilen detaylar...

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 2 214

Gassallık pek çok kişi için ürkütücü görünen bir meslektir. Gassalın görevleri ve maaşları da sıklıkla merak edilmektedir. Peki, gassal maaşları ne kadar?

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 3 314

Gassal Maaşları

2024 yılında asgari ücrete ve memur maaşlarına gelen zam, birçok meslek grubunu etkisi altına almıştır. Bu zamdan etkilenen meslek gruplarından biri de gassal maaşlarıdır. Bu kapsamda vatandaşlar gassal maaşı ne kadar oldu merak etmektedir.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 4 414

Peki gassallar ne kadar maaş alıyor?

Gassal maaşları 2025 henüz güncellenmedi. 2024 yılı itibari ile alınan ücretler aşağıdaki gibidir:

Deneyim

Gassal Maaşları

Yeni Başlayan

30.000 TL

3+ Yıl Deneyim

42.500 TL

6+ Yıl Deneyim

45.000 TL

25+ Yıl Deneyim

47.000 TL

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 5 514

Tabloda yer alan rakamlara göre gassallar, 30.000 TL ile 47.000 TL arasında maaş almaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra gassallık mesleği, cinsiyetten bağımsız olarak icra edilmektedir. Erkek ve kadın gassal maaşı 2024 yılı için, farklılık göstermemektedir.Belediyede Gassal Maaşları
Belediyede gassal olarak çalışan bir kişinin aldığı maaş, ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 6 614

Belediye gassal maaşları 2024 yılı güncel verilerine göre, ortalama olarak 33.000 TL ile 37.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ancak rakamlar, deneyim süresi ile paralel olarak artış göstermektedir.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 7 714

Kadrolu Gassal Maaşı

Sözleşmeli personel alımı dışında gassallar, kadrolu olarak da görevlerini icra edebilmektedir. Bu kapsamda sözleşmeli personel ile aralarına maaş farklılıkları yer almaktadır.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 8 814

Kadrolu gassal maaşları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir:

Kadrolu olarak çalışan bir gassal, 2024 yılında ortalama olarak 36.000 TL ile 45.000 TL arasında maaş almaktadır.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 9 914

Gassal Nedir? Ne İş Yapar?

Gassallık mesleği İslam inancında oldukça büyük bir öneme sahiptir. İslam dininin ahiret inancı gereği, vefat eden insanlar yıkanarak gömülmektedir. Vefat eden insanları gömülmeden önce yıkayan ve gömülmeye hazır hale getiren kişilere ise gassal denilmektedir.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 10 1014

Gassalın görevleri aşağıdaki gibidir:

*Vefat eden kişileri usulüne uygun bir şekilde yıkamak.
*Vefat eden kişiyi, yakınlarının görmesi için hazır hale getirmek,
*Vefat eden kişinin vücudunda yara vb. varsa, onların temizliğini sağlamak.
*Vefat eden kişiyi kefenlemek.
*Vefat eden kişiyi tabut içerisine usulüne uygun bir şekilde yerleştirmek. Akabinde ise, tabutu kapatmak.
*Hazır olan cenazeyi yakınlarına teslim etmek.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 11 1114

Gassal Nasıl Olunur?
Gassal olabilmek için öncelikle KPSS’ye girmek gerekmektedir. Gerekli olan puan türünden yeterli kadar aldıktan sonra, bu mesleğin alım ilanlarına başvurulabilmektedir.

Ancak ilahiyat veya imam hatip lisesi mezunu olmayan kişiler de bu mesleği icra edebilmektedir. Bunun için ise, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bir sertifika almak gereklidir. Peki bu sertifikayı almaya nasıl hak kazanılır? Öncelikle bazı kurumların verdiği gassallık eğitimlerinden en az birinin tamamlanması gerekmektedir.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 12 1214

Gassallık eğitimi veren kurumlar ise aşağıdaki gibidir:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı Cenaze Hizmetleri Kursu,
Halk eğitimin açtığı gassallık kursu.
Bu eğitimleri tamamlayan kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir sınava tabi tutulmaktadır. Sınavdan en az 45 puan alan kişilere ise, MEB onaylı gassallık sertifikası verilmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki sadece sertifika almak, gassal olmak için yeterli değildir. Sertifikadan sonraki adım, KPSS’de başarılı olmaktır. Sertifika yalnızca, ilana başvuru şartlarından birisidir. Bununla birlikte mesleğin gerekliliklerinin bilindiğinin kanıtı niteliği taşımaktadır.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 13 1314

Gassal Olmak İçin Ne Okumak Gerekir?
Yukarıdaki aşamaların şartlarını taşıyan ve isteyen herkes gassal olabilmektedir. Ancak gassallık tahmin edileceği üzere kolay bir meslek değildir. Gassal olmayı düşünen kişilerin soğukkanlı ve psikolojik olarak güçlü olmaları gerekmektedir.

Gassal olan kişilerin işe alımında, imam hatip lisesi veya ilahiyat mezunu kişilerin önceliği vardır. Gassal olmak için yaş sınırı ise, oldukça geniş bir aralık barındırmaktadır. 18 yaşından büyük olan ve 62 yaşından küçük olan herkes, bu mesleği icra edebilmektedir.

Gassal nedir? Ne iş yapar? Güncel Gassal maaşları ne Kadar? Gassal olmanın şartları nelerdir? 14 1414

Gassal Çalışma Şartları

Gassal maaşları, görev tanımı ve nasıl icra edileceğinin ardından, bu mesleğin çalışma şartlarını inceleyelim…

Gassalların çalışma şartları birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Gassal olan bir kişi, genel anlamda resmi kurumlarda çalışmaktadır. Çalışma yerleri kapsamında gassal, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve mahalli idareler bünyesinde görev almaktadır.

Bunun dışında gassalın çalışma yeri, daima temiz, steril ve sessiz olmak zorundadır.

Gassalların çalışma saatleri ise, memurlar ile paraleldir. Gassal olarak çalışan bir kişi, haftada beş gün görevini icra etmektedir. Aynı memurlar gibi, rapor alma ve yıllık izin kullanma hakkı da mevcuttur. Ancak yoğunluk varsa, çalışma süreleri ve izin kullanma süreleri değişmektedir.

HABERE YORUM KAT