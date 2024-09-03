Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri

Galatasaray, aradığı forveti sonunda bularak Braga'nın golcüsü Victor Osimhen ile kiralık olarak anlaşma sağlayarak Türkiye'ye getirdi. Bu transferin duyurulmasından sonra spor severler Victor Osimhen merak ederek, Victor Osimhen kimdir nerelidir kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte Victor Osimhen'in futbol kariyeri.

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR? FUTBOL KARİYERİ

29 Aralık 1998'de Nijerya'da Lagos'ta dünyaya gelen Osimhen, futbola ilk olarak Ultimate Strikers FC Deba'nın altyapısında 2010 yılında başladı.

2012'ye kadar altyapıda oynayan Osimhen daha sonra Ultimate Strikers Academy'de 2017'ye kadar forma giydi. 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Osimhen, Ocak 2016'da Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile ön sözleşme imzaladı.

Ocak 2017'de 3.50 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan Osimhen, Ağustos 2018'de Belçika'nın Charleroi takımına kiralık olarak transfer oldu. İlk parlayışını Belçika'da gösteren yıldız oyuncu burada 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaptı. 2019 Temmuz'da 3.50 milyon Euro bedelle Charleroi oyuncunun bonservisini aldı ve 1 ay sonra Ağustos 2019'da 22.40 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

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Lille'de gösterdiği tüm performans ile dünyada adından söz ettirmeye başlayan 1,86 boyundaki santrfor, Fransız ekibinde 38 maçta 18 gol atıp 6 asist yaptı ve Eylül 2020'de tarihine geçeceği Napoli'ye 77.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Kvaratshelia ile ikilisinin önderliğinde yıllar sonra gelen Napoli şampiyonluğunda gösterdiği performansla kulüp tarihine geçen Osimhen, şampiyonluk sezonunda 39 maçta 31 gol atıp Serie A'da 26 golle gol kralı oldu, 5 asist yaptı. Şu ana kadar Napoli ile 133 maça çıkıp 76 gol atan Osimhen 18 de asist yaptı. Geçen sezon Nijeryalı golcü 32 maçta 17 gol atıp 4 asist yaptı.

Victor Osimhen 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçildi aynı zamanda 2023 Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak, ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu oldu.

