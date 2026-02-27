Şarkıcı Edis havaalanında gözaltına alındı! Edis neden gözaltına alındı?

  1. Anasayfa
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre, Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verilmişti.

