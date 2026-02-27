Şarkıcı Edis havaalanında gözaltına alındı! Edis neden gözaltına alındı?

Son dakika... Şarkıcı Edis havaalanında gözaltına alındı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis için yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre, Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verilmişti.

İmralı'dan yeni mesaj geldi: İşte, DEM Parti heyetinin okuduğu o mektup!

CHP İstanbul İl Başkanlığı davasında son dakika gelişmesi: Gürsel Tekin göreve devam edecek mi? İşte detaylar...

Dünya kıyasıya bir savaşı izliyor! Pakistan Afganistana saldırdı, "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik"