CHP İstanbul İl Başkanlığı davasında son dakika gelişmesi: Gürsel Tekin göreve devam edecek mi? İşte detaylar...

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 15 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Gürsel Tekin göreve devam edecek mi? İşte detaylar...

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 15 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.

