Yardım kolilerine resmini bastırdı: CHP'li Veli Ağbaba sosyal medyada linçlendi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırlattı. Hazırlanan yardım kolilerinin üzerindeki kendi fotoğrafı gündemde tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileri ve bu koliler üzerine kendi fotoğrafını bastırması tartışmalara neden oldu. Ayrıca Ağbaba'nın yardım yaptığı kişileri sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşması, yardımların reklam amacıyla kullanılıp kullanılmadığı konusunda soruları beraberinde getirdi. Bu durum, siyaset dilinde 'yardımın şeffaflığı mı, gösteriş mi?' tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündeme geldi. Ağbaba'nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım anlarını sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşması kamuoyunda tartışma başlattı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Büyük tepki çeken olayla ilgili "Bir kerede hayıriçin yapılan işi gösterme uğraşında olunmasa ne güzel olur", "Kötü bir görüntü olmuş", "Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli. İktidarı muhalefeti aynı. Sonumuz ne olacak bilmiyorum", "Al birini vur ötekine", "Parasını cebinden vermişse mantıklı, değilse ayıp etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberin Devamı

Yalova'da baba ve kıza saldıran o cani komşu için istenen ceza belli oldu!

Vatandaşlık maaşından kimler faydalanacak? Başvurular başladı mı? İşte detaylar...

Başkan Eren Ali Bingöl gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi