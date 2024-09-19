Fiş kesmeyenler ve almayanlar şimdi yandı! Tüketiciler ile işletmelere yüksek ceza kapıda!

Hükümet ekonomide vergi kaybını önlemek için bir dizi tedbirleri almaya devam ediyor. Alışverişlerde fiş ve fatura almayı ihmal eden tüketiciler ile belge düzenlemeyen işletmelere yüksek cezalar kapıda.

Söz konusu düzen­leme 2 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Uygulamanın usul ve esasları ise 9 Eylül günü Gelir İdaresi tara­fından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Teb­liğ Taslağında belirtildi.

FİŞİNİ ALMAYAN TÜKETİCİYE 5 BİN TL CEZA

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre mükellef olmayan nihai tü­keticilerin, fatura, gider pusulası, müstah­sil makbuzu, serbest meslek makbuzu, pe­rakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadık­ları tespit edilirse her bir belge için 5.000 Türk lirası özel usulsüz­lük cezası kesilecek.

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Satıcılar açısından ise düzenlenmeyen belgeler için minimum 10.000 TL ceza öngörülmüş olup, kesintiler tekrarlandığında cezalar artarak devam edecek. Özellikle aynı takvim yılı içinde yapılan bir tespit, cezaların katlanmasının nedeni olacak.

İlk kesmede 10 bin TL, ikinci kesmede 20 bin TL gibi artan cezalar, 100 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Geçersiz belge düzenlenirse satıcılar daha yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak.

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6. KEZ TESPİT EDİLİRSE CEZASI 600 BİN TL

Örneğin, bir market sahibi, 5 TL'lik alışveriş için geçersiz bir belge düzenlerse ve bu durum denetimlerde 6. kez tespit edilirse, kesilecek ceza 600 bin TL olacak.