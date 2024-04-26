Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!

ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürerken, Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrenciler polis tarafından yumruklayarak gözaltına alındı.

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Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!

ABD'de İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi’nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.

ABD’de Gazze’ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi (USC) de katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!

Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde “Özgür Filistin” yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi’nin (USC) yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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