Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatları ve birçok ürüne düzenleme!

Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatlarına düzenleme!

Ticaret Bakanlığı, temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı ile perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının sağlanması planlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlarla satılması için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklik hazırlığı başlattı. Taslak düzenlemeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, KOBİ’ler için yeni sorgulama sistemi oluşturulması, kadın kooperatiflerinin ürünlerine zincir marketlerde öncelik verilmesi ve büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni kuralların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik çalışmaları başlattı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

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TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Perakende ticaretimizin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılmıştır.

Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedeflenmektedir.

YÖNETMELİĞİN ADI DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda tedarik zincirini güçlendirmek adına;

Yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmesi, bu değişikliği netleştirerek tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının Yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesi, ayrıca “üretici”, “tedarikçi” ve “otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü” tanımlarının revize edilmesi,

KOBİ’LER İÇİN YENİ SORGULAMA EKRANI GELİYOR

Ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulması,

KADIN KOOPERATİFLERİNE RAF ÖNCELİĞİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması, planlanmaktadır.

BÜYÜK EKMEK FIRINLARI İÇİN DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Bu değişikliklerin yanı sıra, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşabilmesini teminen kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

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