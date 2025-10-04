Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve anlık grafik ekranı, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD'de beklenen faiz indirimi ve hükümetin kapanma krizinin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın haftalık bazda yüzde 2.3, gram altın ise yüzde 2.48 artış kaydetti. Analistler, düşük faiz ortamının ve siyasi belirsizliğin yükseliş eğilimini sürdüreceğini öngörüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 4 Ekim 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 4 Ekim Çarşamba gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...