  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte, 4 Ekim 2025 Cumartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 1 17

Altın fiyatları canlı ve anlık grafik ekranı, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD'de beklenen faiz indirimi ve hükümetin kapanma krizinin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın haftalık bazda yüzde 2.3, gram altın ise yüzde 2.48 artış kaydetti. Analistler, düşük faiz ortamının ve siyasi belirsizliğin yükseliş eğilimini sürdüreceğini öngörüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 4 Ekim 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 4 Ekim Çarşamba gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 2 27

Altın fiyatları 4 Ekim Cumartesi günü yakından takip ediliyor. JKüresel yatırım bankası UBS, altın piyasasında yaşanan hareketliliği ve gelecek beklentilerini güncellediği son analiz notunu yayımladı. Bankanın analistleri, altın piyasasının ‘boğa senaryosu’na geçtiğini belirterek, ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ekim alış - satış tablosu..

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 3 37

ONS ALTIN

Ons altın güne 3856 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3838 dolar, en yüksek de 3890 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3886 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 4 47

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın güne 5158 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5143 lira, en yüksek de 5368 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5207 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5325 liradan alınırken 5397 liradan satılıyor.

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 5 57

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.720,00
8.798,00

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 6 67

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
17.440,00
17.607,00

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? 7 77

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
34.302,43
34.976,03

HABERE YORUM KAT