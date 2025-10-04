Türkiye sallanıyor: Kütahya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabah saat 06.49'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı...

Simav'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.49'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GEÇEN HAFTA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül Pazar günü saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak ölçülmüştü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklamıştı.

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşlerine reset: Ali Erbaş dönemi kadrosu görevden alındı!

Güllü'nün ölümünde şok eden gelişme: Cinayet Büro harekete geçti!