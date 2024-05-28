FETÖ terör örgütünde iç savaş başladı! Terörist başı gülen kaçırıldı, akrabaları Pensilvanya'daki kampı bastı

FÖTÖ terör örgütünde son zamanlarda yaşanan iç tartışmanın savaşa döndüğü, terör örgütü elebaşı gülenin Pensilvanya'da kaldığı kaptan başka bir gizli yere kaçırıldığı ve bunun üzerine üzerine akrabaları kampı bastığı belirtiliyor.

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FETÖ terör örgütünde iç savaş başladı! Terörist başı gülen kaçırıldı, akrabaları Pensilvanya'daki kampı bastı

Son günlerde FETÖ terör örgütü içinde yaşanan iç çatışmanın savaşa döndüğü ve terörist başı gülenin akrabaları ile örgüt üyeleri arasında tam bir savaşın yaşandığı belirtiliyor.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDE İÇ ÇATIŞMA ÇIKTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından Fetullah Gülen'in FETÖ kampından kaçırıldığını açıklaması sonrası Gülen’in kimi akrabalarının Pensilvanya’daki kampa baskın yaptığı iddia edildi.

Fetullah Gülen'le görüşemeyen akrabaları ile çiftlikteki örgüt yönetecileri arasında sert tartışmalar yaşandığı belirtiliyor.

RUH VE BEDEN SAĞLIĞINI KAYBETTİĞİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

FETÖ yöneticileri, ruh ve beden sağlığını kaybettiği ileri sürülen Fetullah Gülen’in sağlık sorunları nedeniyle daha sakin bir yere götürüldüğü bilgisini ileri sürerken Gülen’nin örgüt içinden bir saldırıya uğrayabileceği korkusuyla bölgeden uzaklaştırıldığı da iddialar arasında.

HİMMET PARASIYLA YABANCILARA İÇKİ ISMARLANDI

Öte yandan, Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ise sosyal medya üzerinden FETÖ yöneticilerine yönelik ifşalarını sürdürdü.

Ebuseleme Gülen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "İki yıl önce Türkiye'ye dönüp gördüklerimi anlatacağım dedim diye beni 8 gün akıl hastanesine kapattınız polislerle" ifadelerini kullandı.

Gülen, FETÖ yöneticilerinin örgüt parasıyla yabancılara içki ısmarlandığını ise şu sözlerle ifşa etti: "Diyalog diye hizmetin parasıyla gavurlara içki ısmarladınız. Ulan cebinden ver parasını, ben de içerim adi. Milletin himmetini nasıl içkiye verirsin diyalog altında adi. Millet bileziğini çıkardı verdi. Helal paraları saçtınız savurdunuz haramzadeler. Diyalogcular. Kendinize gelin"

FETÖ'nün kendisine ABD'de de suç işlettirdiğini söyleyen Gülen, "Beni de suça alet ettiniz adiler. Çıkın açıklayın darbecilerinizi! Haramzadelerinizi! Ulan Türkiye'de işlettiğiniz suçlar yetmedi, Amerikan topraklarında suç işlettiniz bana!" dedi.

EKREM DUMANLI: "BAŞARININ TAM YANINDAYKEN..."

Örgütün yayın organı Tr724'te, "İnsan içinde olduğu gemiyi batırır mı?" sorusuyla paylaşılan Zaman Gazetesi'nin firari Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya ait videonun ise Ebuseleme Gülen'e mesaj olduğu ileri sürüldü. Dumanlı videoda "İnsanoğlu bazen, başarının tam yanındayken hep beraber başarıya koşma ihtimali ve imkanı varken hepsini elinin tersiyle iter" dedi. Dumanlı'nın "başarı" ile ne kast ettiği sosyal medyada merak konusu oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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