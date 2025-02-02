Fenerbahçe'nin acı kaybı! Yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarı lacivertliler, Dereli ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Acı Kaybımız: Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Salih Dereli'yi Kaybettik

Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı.

Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür.



Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır. "

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş, hayatını kaybeden Dereli için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz." denildi.