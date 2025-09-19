Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi flaş gelişme: Aziz Yıldırım'dan şok açıklama geldi...

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı...

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula katılmayı düşünmediğini ve mevcut başkan adaylarından herhangi birini desteklemeyeceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada olağanüstü genel kurul ile ilgili düşüncelerini 3 Eylül'de yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuyla son derece şeffaf bir şekilde paylaştığını hatırlatarak, "26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül'deki yazılı açıklamamda da belirttiğim, 'Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği' düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte, halihazırdaki iki başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir. Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir. Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum."

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili ayrıntılar

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Kongre, saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

Mali yönden ibra oylara sunulacak

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Başkan pazar günü belli olacak

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İki başkan adayı

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Rekor katılım bekleniyor

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

